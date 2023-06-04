حفيدتك بتبوس إيدك.. محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى ميلاده والده

وجه الفنان محمد محمود عبد العزيز رسالة مؤثرة لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمناسبة ذكرى ميلاده.

ونشر محمد صورة مركبة تجمع زوجته وابنته بوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وعلق على الصورة قائلا :غدا 4 يونيو زي كل سنة في يوم ميلادك لازم أكون أول واحد يقول لحضرتك كل سنة وانت طيب يا حاج، والسنة دي بقى حفيدتك بتبوس إيدك وبتقولك كل سنة وحضرتك طيب".

وتابع:"بنحبك وواحشنا يا أغلى وأحن وأطيب خلق الله، يا أبويا وأخويا وصاحبي وسندي وضهري".

و أضاف : جوايا احاسيس و كلام من كترهم مش عارف اعبر عنهم، بس انا متأكد انك كالعاده حاسس بيا و فاهمنى و عارف اللى جوايا من غير ما افتح بقى، (اسألكم الفاتحه و الدعاء لأبويا و لكل من رحلوا عنا)

و كان قد حل الفنان محمد محمود عبد العزيز؛ ضيفا على موقع صدى البلد الإخباري لتكريمه عن أحدث أعماله مسلسل "حضرة العمدة" والذي عرض في رمضان 2023.

وتحدث محمد محمود عبد العزيز عن نجاح دوره والانتقادات التي تحدثت عنها السوشيال ميديا عن دور حافظ .

محمد محمود عبد العزيز



‏قال الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز عن دوره في مسلسل حضرة العمدة إنه كان يريد عمل شخصية جديدة ومختلفة وغير تقليدية.



وتابع محمد محمود عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامي محمد مصطفى المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من البداية كان يعلم أنه لا يريد دورا لشخصية تقليدية لأنه كذلك لن يتذكره أحد لن يقدم أي شيء جديد أو يخاطب قضية أو تسليط الضوء على مشكلة أو على طباع بعض الناس.

شخصية محمد محمود عبد العزيز في مسلسل حضرة العمدة

نوه محمد محمود عبد العزيز بأن شخصيته في المسلسل “شخص غلبان، ودائما يشعر أنه مهمش ومظلوم، ومش لاقي مكان، وكان حابب إنه يتشاف”.