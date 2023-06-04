ربنا يباركلكم ويسعدكم .. هبة مجدي تهنئ ميرنا نور الدين بزواجها

حرصت الفنانة هبة مجدي على تهنئة الفنانة ميرنا نور الدين بحفل زفافها عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشرت هبة مجدي صوره تجمعها بالفنانة ميرنا نور الدين وزوجها وعلقت قائلة : ميرنا حبيبتي ألف مبرووووك وربنا يباركلكم ويسعدكم ويحفظكم يارب.

فرح ميرنا نور الدين

تحتفل حاليا الفنانة ميرنا نور الدين، بحفل زفافها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعدأيام من عقد قرانها.



ودعت ميرنا نور الدين عدد كبير من نجوم الفن وزملائها في الوسط إلى حفل زفافها الذي سيقام في مدينة زايد .

وكانت النجمة ميرنا نور الدين قد احتفلت بعقد قرانها يوم الاثنين الماضي على شاب من خارج الوسط الفني في أجواء عائلية.

يذكر أن آخر أعماله مسلسل جروب العائلة مكون من ١٥ حلقة وهو يعتمد على البطولة الجماعية ويضم مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم أحمد سعيد عبد الغني وسمية أيوب وإسلام جمال ورشا مهدي وصفاء جلال وحنان سليمان وأشرف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار منة فوزي وهند عبدالله .