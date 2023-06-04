إسعاف دمياط يستقبل طلاب المدرسة اليابانية بكفر البطيخ

استقبلت هيئة الإسعاف المصرية بدمياط طلاب وطالبات المدرسة اليابانية بكفر البطيخ للتعرف على دور وأهمية الإسعاف في مصر.

جاء ذلك في إطار تعزيز الوعي والمعرفة حول دور وأهمية الإسعاف في مصر، قامت هيئة الإسعاف المصرية بدمياط باستقبال طلاب وطالبات المدرسة اليابانية بكفر البطيخ. وتهدف هذه الزيارة إلى تعريف الطلاب والطالبات بدور وأهمية الإسعاف، وتبادل الخبرات والمعارف بين المجتمعات.

كان في استقبال الزيارة احمد فاروق مشرف قطاع هيئة الإسعاف المصرية بدمياط

وخلال الزيارة، و تحت عنايه وإشراف الدكتور هيثم فرج المشد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية بدمياط، قام نادر السيد مشرف عام هيئة الإسعاف المصرية بدمياط بشرح مفصل عن دور وأهمية الإسعاف، والتعريف بالمعدات والأدوات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإسعاف. وتمكن الطلاب والطالبات من الاطلاع على الطرق المتبعة في تقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية للأشخاص المصابين بحوادث أو طوارئ صحية.

و صرح الدكتور هيثم فرج المشد، رئيس هيئة الإسعاف بدمياط، بأن هذا النوع من الزيارات يتميز بأهميته في تعزيز المعرفة والوعي بين المجتمعات المختلفة، وتبادل الخبرات والمعارف بين المجتمعات. و تعد الزيارة التي قام بها طلاب وطالبات المدرسة اليابانية بمدينه كفر البطيخ بمحافظة دمياط خطوة مهمة للطلبة و الطالبات و المعلمين والمعلمات في هذا الاتجاه.

كما أكد إلى أن الإسعاف يعد جزءاً حيوياً في تقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية للأشخاص المصابين بحوادث أو طوارئ صحية. وتساهم الإسعافات الأولية في توفير الرعاية الطبية الأساسية للمرضى وتثبيت حالتهم الصحية قبل وصولهم إلى المستشفى.

وبهذا الصدد، أشار رئيس هيئة الإسعاف المصرية بدمياط ،إلى أهمية تعزيز المعرفة والوعي بين الأفراد حول دور الإسعاف والرعاية الصحية، وضرورة تبادل الخبرات والمعارف بين المجتمعات، وذلك لتحقيق أفضل النتائج في تقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية للأشخاص المصابين بحوادث أو طوارئ صحية.







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