النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليه في أحد الشوارع بمدينة السلام

أمرت جهات تحقيق السلام بتشريح جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، عثر عليه ملقي فى الشارع بـ مدينة السلام والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

البداية ..

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.