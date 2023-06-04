عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليه في أحد الشوارع بمدينة السلام

صدى البلد

أمرت جهات تحقيق السلام بتشريح جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، عثر عليه ملقي فى الشارع بـ مدينة السلام والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات .

بنتها شافتهم سوا | رذيلة عشّاق تنتهي بجريمة في القاهرة

للمرافعة| تأجيل محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته في النزهة

البداية ..

تلقى اللواء محمد عبد الله  مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

فلّست.. والد حسام حبيب يكشف مفاجأة صادمة بعد زواج نجله بـ شيرين

وفاة محمود وهبة المدرس المساعد بـ تجارة أزهر القاهرة

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

محمد فاروق: كولر استقر على حارس الأهلي أمام الوداد

دعاء الاستفتاح.. وهل تركه يبطل الصلاة؟

موضوعات متعلقة

بنتها شافتهم سوا | رذيلة عشّاق تنتهي بجريمة في القاهرة

للمرافعة| تأجيل محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته في النزهة

بدء محاكمة صاحب كافيه متهم بقتل زوجته في النزهة

بعد قليل.. الحكم على يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في قضية فساد الجمارك

قرار جديد بشأن سيدتين متهمتين بسرقة متعلقات قائدى سيارات النقل بالسلام

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

حبس عاطل لاتهامه بقتل شاب بسلاح أبيض بالسلام

بعد قليل .. الحكم على مرتضى منصور في سب الخطيب

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم 4-6-2023

لمن يستيقظ مرهق ومتعب.. عليك بـ3 كلمات أوصى بهم النبي قبل النوم

سعر الذهب اليوم 4-6-2023

ذكرى ميلاد محمود عبد العزيز.. تعرف على تفاصيل أغاني فيلم الكيف

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

وزير الدفاع الصيني: عقلية الحرب الباردة تتجدد وتزيد المخاطر الأمنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجيب قصير.. ياسمين الخطيب بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

يرفض رحيل نجم الفريق وتعاقد مع صفقة جديدة.. أوسوريو يعيد تشكيل صفوف الزمالك| تفاصيل

يسبب تليّف الكبد .. احذروا هذا المشروب

فيديو

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

بـ رسالة نارية .. ميرهان حسين تعلن اعتزال الفن | فيديو جراف

عاجل.. الأرصاد تجدد تحذيرها من حالة الطقس والهجمات الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ