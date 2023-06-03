بنتها شاهدتها مع عشيقها | رذيلة عشّاق تنتهي بجريمة في القاهرة

ربة منزل ثلاثينية في القاهرة سلكت طريق الشيطان، حكم على زوجها بالسجن في إحدى القضايا، وارتمت في أحضان عشيقها إلى أن حملت منه سفاحا، وما أن وضعت الطفل حتى فكرت في مخطط للتخلص منه، فقامت بقتله وإلقائه في مقابر بهتيم.

قصة ربة منزل مع عشيقها في القاهرة

قصة السيدة الثلاينية حدثت في محافظة القاهرة، حين تم العثور على جثمان طفل رضيع مخنوقا في منطقة مقابر بهتيم، وشكلت الأجهزة الأمنية في القاهرة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة حيث تبين أن وراء إرتكاب الواقعة سيدة ثلاثينية والدة الطفل المجني عليه.

وعقب ضبط المتهمة بقتل رضيعها، باشرت النيابة العامة في شمال القاهرة التحقيقات في الواقعة، حيث قررت المتهمة أمام النيابة بأنها متزوجة ولديها أطفال، ودخل زوجها السجن على ذمة إحدى القضايا، وتعرفت حينها على عامل ونشبت بينها وبينه علاقة غير شرعية في المنزل، حيث كان يحضر إليها لممارسة العلاقة المحرمة في منزلها.

ربة منزل تتخلص من رضيعتها في الحرام

وتابعت المتهمة أمام النيابة العامة بشمال القاهرة، بأن عشيقها كان يحضر لها في ساعات متأخرة من الليل، حيث استغلت غياب زوجها للقيام بالعلاقة غير الشرعية، حتى أكتشفت حملها من عشيقها وأخبرته بذلك إلا أنه لم يهتم بها، وما أن جاء موعد الولادة ووضعت طفلة حتى طلب منها عشيقها التخلص من تلك الرضيعة، فقامت بخنقها ودفنها في مقابر بهتيم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام إبنة المتهمة الكبرى البالغ من العمر 10سنوات، بمشاهدة جريمة والدتها، حيث كانت تشاهد عشيقها اثناء قدومه للمنزل وممارسة والدتها العلاقة الغير شرعية، ومشاهدتها لها وهي تخنق الطفل الرضيع وذهبت لزيارة والدها في السجن وأخبرته بالجريمة.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بالكشف على جثمان الطفلة الرضيعة، بوجود سحجات وآثار على الرقبة مما يؤكد أن القتل تم نتيجة الخنق، وإستمعت النيابة لإعترافات المتهمة وأقوال طفلتها، وأمرت النيابة العامة في شمال القاهرة بإيداع أطفال المتهمة إحدى دور الرعاية، حفاظا عليهم من التشرد، نظرا لعدم وجود عائل لهم وقررت إحالة المتهمة وعشيقها لمحكمة الجنايات المختصة.