العراق .. الجيش يعلن عن مقتل 10 إرهابيين في ديالى

أعلن الجيش العراقي، أمس السبت، قتل 10 "إرهابيين" إثر تنفيذ ضربات جوية استهدفت أوكارهم، في سلسلة جبال حمرين بالقرب من محافظة ديالى، الواقعة شرق العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن الجيش "وجه ضربة جوية موفقة أول أمس في سلسلة جبال حمرين أسفرت عن مقتل 4 إرهابيين".

وأشارت في البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إلى أنه في العملية ذاتها الهادفة لمطاردة فلول تنظيم "داعش"، "تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من قتل 3 إرهابيين".

وأكد بيان الخلية أن "سلاح الجو العراقي نجح في توجيه ضربة جوية أخرى في قاطع ديالى - جبال حمرين أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار وقتل 3 إرهابيين".

وذكرت الخلية في بيانها أن العملية جاءت "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة"، مؤكدة استمرار "القوات الأمنية البطلة بمختلف صنوفها بإدامة الضغط على العناصر الإرهابية المنهزمة".

وسلسلة جبال أو تلال حمرين هي عبارة عن نتوءات جبلية صغيرة في شمال شرق العراق، وتمتد من محافظة ديالى المتاخمة لإيران، والشمال الغربي إلى نهر دجلة، وتقطع شمال محافظة صلاح الدين وجنوب محافظة كركوك.