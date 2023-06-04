قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن زوجة أخيه وابنتها

أرسل القارئ يحيى جبريل، استغاثة بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن زوجة أخيه وابنتها المتغيبتين.

وقال في استغاثته: زوجة أخي أميرة محمد سلام جبريل 22 عاما وابنتها بسملة زكريا محمود سلام جبريل، السن عامين ونصف، متغيبة من أمس الساعة 9 صباحا.. برجاء من يعثر عليها يتواصل على الرقم 01501995007.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.