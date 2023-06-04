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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ويزو تنشر صورة جديدة.. والجمهور: خسيتي

صدى البلد

نشرت الفنانة "ويزو" عضوة مسرح مصر، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ويزو بإطلالة مميزة بشعر كيرلي، وجاءت التعليقات: خسيتي، عامله رجيم ولا عملية، قمر يا ويزو.

 

يذكر أن ويزو، حذرت جمهورها من الصفحات المزيفة والتي تنتحل شخصيتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتنشر أخباراً وصوراً لها.

ونشرت "ويزو" عددا من الصور الخاصة بهذه الصفحات المزيفة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة:"بالنسبة للصور اللي أنا مشيراها دي، دي صور لصفحة منتحلة شخصيتي وبتتكلم على لساني.


وتابعت "أنا ماليش علاقة بالصفحة دي أصلاً ولا بالكلام اللي بيتنشر عليها وإن شاء الله هيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومعاقبة منتحل شخصيتي قانونياً".


شاركت ويزو في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2023 حيث جسدت دور نوال إبن شقيقة الحاج رمضان الذي جسده سيد رجب والتي ذهبت هي وزوجها للإقامة معهم في المنزل.

مسلسل الحاج إكسلانس:

كما شاركت ويزو في مسلسل الحاج إكسلانس بجوار محمد سعد حيث جسدت دور إبنته التي تدعى سمر وتقيم معه في المنزل هي وزوجها مؤنس وأودلاهما

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