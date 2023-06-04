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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بـ 25 ألف رأس ماشية.. جنوب الوادي تكشف تفاصيل الاستعداد لعيد الأضحي

صدى البلد

كشف  المهندس أحمد عبد الحميد العضو المنتدب لشركة جنوب الوادي لتنمية توشكى، تفاصيل الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك بـ 25 ألف رأس ماشية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر والمذاع عبر قناة سي بي سي،:" وزارتى الزراعة والتموين تكاتفا على إحضار اللحمة من جيبوتى وتنزانيا والصومال".

ونوه إلى أن محجر شرطة جنوب الوادي يستقبل العجول السودانية، وكل يوم منذ 8 أيام يستقبل 500 عجل من ميناء قسطل البرى، ولدينا مخزون استراتيجيى 7800 عجل قائم.

وأشار إلى أن مصر تحتاج من 100 إلى 120 طن لحوم حمراء خلال فترة عيد الأضحى، كما أنه يتم وضع 50 طن لحوم مذبوحة يوميا بالمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن هناك محاجر أخرى تستقبل العجول الأفريقية التى يصل إلى 100 طن، مشيرا إلى أن محجر توشكى استقبل 1800 رأس ماشية سودانية بإجمالي 36 ألفا خلال العام الجاري.

الاضحى المبارك أحمد عبد الحميد الف رأس ماشية السوداني شركة جنوب الوادي

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