لتقوية العلاقات.. رئيس الوزراء البريطاني يزور واشنطن خلال أيام

يتوجّه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى واشنطن الأسبوع المقبل، حيث يعتزم العمل على إقامة علاقات وثيقة وصريحة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حسبما ذكرت أسوشيتيد فرانس برس.

ويلتقي سوناك بالرئيس الأمريكي للمرة الرابعة في أربعة أشهر.

وقالت صحيفة داونينغ ستريت في بيان: "في السنوات الأخيرة لم يجر أي رئيس وزراء بريطاني اتصالات مستمرة على هذا النحو مع رئيس الولايات المتحدة".

وقال سوناك: "الولايات المتحدة أقرب حليف لنا.. نحن بالنسبة إلى بعضنا البعض شريك الملاذ الأول في المجالات كافة، سواء كان ذلك لضمان سلامة مواطنينا أو تطوير اقتصاداتنا.. لهذا السبب من المهم جدا أن يبني رئيس وزراء بريطاني علاقات وثيقة وصريحة مع رئيس الولايات المتحدة".

ومن المقرّر أن يتحدث سوناك أمام كبار قادة الأعمال الأمريكيين لمناسبة انعقاد "بيزنس راوند تيبل".