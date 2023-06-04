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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلاً للجمهور قبل نهائي إفريقيا

صدى البلد

طرح الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تساؤلات للجمهور، عن تشكيل النادي الأهلي أمام الوداد في لقاء الذهاب بنهائي افريقيا.

وشارك عبر فيسبوك: "تفضل مين من وجهة نظرك لمباراة الوداد المغربي ؟

1- عمرو السولية
2- حمدي فتحي

 

من جانب اخر، طرح تساولاً حول الدفاع تفضل مين من وجهة نظرك لمباراة الوداد المغربي ؟

1- محمود متولي
2- ياسر ابراهيم". 

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

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