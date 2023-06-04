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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لعنة كيم كارداشيان تصيب كبار أندية أوروبا.. ونصيحة غريبة من ماركا| فيديو

كيم كارديشيان
كيم كارديشيان

أصبحت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كيم كارداشيان رمزا لسوء الحظ في عالم كرة القدم ويقول كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي أن لدى كارداشيان لعنة فكلما ناصرت فريقا وارتدت قميصه يخسر المباراة في النهاية.

 

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن صحيفة ماركا قدمت نصيحة لها بعد ارتباط اسمها بخسارة فرق عدة وعلقت الصحيفة أن عليها إعادة قمصان كرة القدم إلى خزانة ملابسها لفترة من الوقت لكن  حتى إن فعلت فصورها دائما ما تعود للظهور على مواقع التواصل كلما خسر فريقا شجعته في السابق.

 

وتابع التقرير أن هذا ما حدث مؤخرا بعد خسارة نادي روما الإيطالي امام إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي نفس السيناريو وقع مع فريق أرسنال الإنجليزي الذي كانت تشجعه كيم فريق باريس سان جيرمان الذي سافرت إلى فرنسا لحضور مباراته في منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي فهزم على أرضه ضد فريق رين وذلك خلافا لجميع التوقعات.

الإيطالي الأوروبى الأمريكي باريس سان جيرمان مواقع التواصل الاجتماع نجمة تلفزيون الواقع

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