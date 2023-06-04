فنزويلا.. مقتل 12 شخصًا اختناقًا داخل منجم للذهب

أعلنت سلطات الإغاثة في فنزويلا، عن مقتل 12 شخصًا جراء اختناقهم في منجم مغلق للذهب في منطقة "إل كاياو"، جنوب شرقي البلاد.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قال الجنرال إدجار كولينا رييس السكرتير العام لأمن المواطنين، الأحد، إنه "حتى اليوم، لدينا 12 حالة وفاة".

وأضاف أنهم "دخلوا منجم مغلق منذ فترة طويلة"، لافتًا إلى أن "المياه غمرت المنجم بسبب الأمطار"، مما حرم عمال المناجم من الأكسجين.

ولفت إلى أنهم "توفوا بسبب فشل في التنفس"، موضحًا أنه تم انتشال 7 جثث السبت و5 أخرى الجمعة، مشيرا إلى أنهم نقلوا إلى المشرحة لتحديد هوياتهم.

يذكر أن عمليات التنقيب عن الذهب والتعدين غير القانوني شائعة في جنوب فنزويلا.

وفي عام 2021 ، تسبب انهيار منجم في نفس الموقع في وفاة شخص، وتم إنقاذ 34 آخرين.