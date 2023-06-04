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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء رد الأشياء الضائعة والمسروقة

صدى البلد

دعاء رد الضالة والأشياء المسروقة .. يحتاج كل إنسان مسلم أن يحسن التوكل على الله بالمعنى الحرفي للتوكل ، بحيث إذا ردد دعاء رد الضالة يكون على يقين بأن الله عز وجل سيهديه إلى ضالته حتى ولو لم يجدها فيعلم أن ذلك هو الخير، ودعاء رد الضالة ورد في السنة النبوية وحثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم.

دعاء رد الضالة

نْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْحَذَّاءُ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ ، قَالَ : ” كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَضَلَّ شَيْئًا ، قُلِ : اللَّهُمَّ رَبَّ الضَّالَّةِ ، هَادِيَ الضَّالَّةِ ، تَهْدِي مِنَ الضَّلَالَةِ ، رُدَّ عَلَيَّ ضَالَّتِي بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ مِنْ عَطَائِكَ وَفَضْلِكَ” .كما ثبت في الصحيح أن ابن عمر “رضي الله عنهما” أنه كان يتوضأ ويصلي ركعتين ، ثم يتشهد ، ثم يقول هذا الدعاء .

دعاء من ضاع منه شيء

”اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالتي”.

ويقال أيضاً: “اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال”.

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دعاء رد الاشياء الضائعة 

”اللهم راد الضالة ، هادي الضلالة ، تهدي من الضلال رد علي ضالتي بعزك وسلطانك ، فإنها من فضلك وعطائك أدعية أخرى”.

”اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وان كان في بطن الارض فاخرجه وإن كان بعيدا فقربه وان كان عسيرا فيسره وان كان قليلا فاكثره وبارك فيه برحمتك ياارحم الراحمين يا ودود يا ودود ، يا ذا العرش المجيد ، يا مبدئ يا معيد ، يا فعالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملئ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (تسمي حاجتك) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني”” اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لا حد فيه منَه ولا في الاخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

”اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا ”بالفيديو الدعاء المأثور لمن ضاع أو فقد له شيئا بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين".

دعاء رد الضالة المسروقة

المسلم يجب أن يدعو الله في كل وقت وحين في السار والضراء أيضا فلا يلجأ إلى الله وقت العثرة فقط بل في الرخاء والشدائد وديننا الحنيف لم يترك شيئا إلا وجعل له طريق يهدينا إليه ودعاء رد الضالة المسروقة أو الضائعة ورد في كثير من كتب السنة والأحاديث النبوية الصحيحة.

ومنها: “اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا. اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وان كان في بطن الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان عسيرا فيسره وان كان قليلا فأكثره وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالًا لما يريد.

أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (تسمى حاجتك) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك. اللهم إنك تهدي من الضلالة وتنجي من العمى وترد الضالة فصل على محمد وآله واغفر لي ورد ضالتي.

دعاء رد الضالة 

اللهم ارزقني رزقا لا تجعل لأحد فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعه برحمتك ياارحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا.

اللهم إن كان رزقي في السماء فانزله وان كان في بطن الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان عسيرا فيسره، وإن كان قليلا فأكثره وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالًا لما يريد.

أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء (تسمى حاجتك) لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.

بسم الله يا هادي الضلال وراد الضالة اردد علي ضالتي بعزتك وسلطانك فإنها من عطائك وفضلك.

اللهم إنك تهدي من الضلالة وتنجي من العمى وترد الضالة فصل على محمد وآله واغفر لي ورد ضالتي.

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