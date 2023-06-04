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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحرية المصري: الرئيس السيسي ‏أعاد ريادة مصر على الصعيدين الدولي والإقليمي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استطاع تحقيق تقدما كبيرا في سير السياسات الخارجية لمصر سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، منذ توليه مقاليد الحكم.

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الدولية أخذت مسارا متقدما واحرزت أهدافا مختلفة في سياستها وتوازنها مع كثير من الدول سواء على مستوى القارة الأفريقية أو المنطقة العربية أو الجانب الأوروبي.

وأشار عبد الهادي، في بيان له، إلى أن المجتمع الأوروبي غيّر كافة سياساته تجاه الدولة المصرية بفضل الحنكة التي تعامل بها الرئيس السيسي في الكثير من المواقف التي بادرت الدولة المصرية برؤية متوزانة  تدعو دائما لوأد الخلافات والنظر اولا لحقوق الشعوب في العيش بأمان وسلام واستقرار، وضرورة اللجوء دائما لمائدة التفاوض والمحادثات المستمرة من أجل الوصول لصياغة حلول جادة تسعى لإخماد بؤر التوتر، وترسخ ركائز السلام والتنمية المنشودة.

وأكد الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، أن الدولة المصرية على مدار ٩ سنوات استطاعت أن تضع لها استراتيجية تعامل خارجية نتج عنها نجاح كثير من الشركات الثنائية بينها وبين مختلف دول العالم، وإحداث نقلة نوعية في إتمام التكامل بين مصر ودول القارة السمراء وزيادة التعاوعلى مستوى مختلف المجالات.

وأضاف عبد الهادي،  أن مصر على المستوى الإقليمي استطاعت أن تكون طرفا أساسيا في كافة المفاوضات التي تدعو الهدنة وتهدئة الخلافات المتوترة في عدد من الدول العربية سواء ليبيا أو سوريا أو فلسطين دعم كافة سبل وقف إطلاق النار بين الجانبين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السياسات الخارجية المنطقة العربية المجتمع الأوروبي السلام

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