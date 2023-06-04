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رئيس التحرير
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توك شو

تكافل وكرامة : وصلنا لدعم نقدي 31 مليار جنيه بزيادة 30 % .. فيديو

الدكتور ياسر عبد
الدكتور ياسر عبد السلام ، مدير عمليات تكافل وكرامة

قال الدكتور ياسر عبد السلام ، مدير عمليات  تكافل وكرامة  بوزارة التضامن الاجتماعي ، إن ملف عمليات الحماية المجتمعية قبل ثورة 30 يونيو كان مقتصرا على فئات الضمان الاجتماعي ، ومن بعد ثورة يونيه بدأ النظر لأهمية ملف الحماية المجتمعية ، وبناء شبكة حماية مجتمعية قوية .

وتابع الدكتور ياسر عبد السلام ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح الخير يا مصر "  ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن شبكة الحماية المجتمعية بدأت بمفهوم شمولي ، وليس الدعم النقدي فقط ، بل وصول الخدمات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية ، وانشاء قاعدة قوية في كل الوزرات للفئات الأولى بالرعاية .

وتابع ، أن الأعداد في عام 2016 كانت بسيطة حوالي ما يقرب من 60 ألف أسرة ، والمبالغ التي كانت تحصل عليها الأسر ضئيلة جدا ، وتم النظر بعد ذلك في أن يكون الدعم بشكل أفضل ، وبدأت الأسر في برنامج الدعم النقدي بالحصول على 325 جنيه في عام 2016 ، وتطور البرنامج ووصل لـ مليون و 300 ألف أسرة في عام 2017 ، وحصل المواطن المستحق على 450 جنيها .

وأردف ، أن الدعم المقدم للأسر في عامي 2018 و 2019 وصل لـ 19 مليار ، وزادت لـ دعم وصل لـ 22 مليار العام الماضي  ، ووصلت حاليا لـ 31مليار ، وزادت لـ 30 % في العام الأخير . 

تكافل وكرامة توك شو برنامج صباح الخير يا مصر التضامن الاجتماعي

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