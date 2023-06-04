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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد تعطل ناقلة بترول.. أسامة ربيع: إعادة الملاحة بقناة السويس خلال ساعة|فيديو

قناة السويس
قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم وصول ثلاث قاطرات لدفع ناقلة بترول تعطلت ماكيناتها خلال عبور القناة، والأمر لن يستغرق أكثر من ساعة، لافتًا إلى أن المركب وصلت إلى الكيلو 17، وبالتالي نستطيع تحريك باقي قافلة الشمال، وهم عبارة عن ثماني مراكب.

القطاع الجنوبي ليس به أي مشكلة

وأضاف أسامة ربيع، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن قافلة الجنوب تعمل بصورة جيدة، مؤكدًا أنه سيتم إعادة الملاحة بقناة السويس خلال ساعة بحد أقصى.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: جميع الأمور تحت السيطرة، موضحًا أن القطاع الجنوبي ليس به أي مشكلة، ويعمل بصورة جيدة.

 

قناة السويس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس القطاع الجنوبي الملاحة

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