مفاجأة.. رسائل واتساب جونسون قد تكشف مؤامرة سوناك للإطاحة به

كشف حلفاء لرئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، أن خليفته ريشي سوناك يمنع نشر الرسائل النصية الخاصة بالأول للجنة تحقيق كورونا، نظرًا لأنه قد يكشف عن مخططه لإسقاط جونسون.

ووجهت إلى بوريس جونسون اتهامات بأنه خالف قواعد إغلاق كورونا وانتهكها من خلال استضافة العائلة والأصدقاء في المقر الريفي لرئيس الوزراء بتشيكرز.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فوسط التوترات المتصاعدة بين جونسون وسوناك، أشار أنصار الأول أيضًا إلى أن مكتب الحكومة البريطانية قد يكون حريصًا على قمع الرسائل لأنها تحتوي على أدلة على انتهاكات الإغلاق من قبل سوناك أو مستشاريه، والتي يمكن أن تؤدي إلى إثارة الجدل بشأنه، إلا أن أحد الموالين لـ سوناك وصف هذه الاتهامات بأنها "هراء كامل".

يأتي الخلاف بعد أن أطلق مكتب مجلس الوزراء طعنًا قانونيًا في طلب التحقيق للحصول على نصوص من جونسون ومسؤوليه، على أساس أن العديد من الرسائل لم تكن ذات صلة بالتحقيق.

ودفع هذا جونسون إلى القول إنه سيسلم هو نفسه رسائل واتساب غير المعدلة التي يعود تاريخها إلى أبريل 2021 إلى لجنة التحقيق، لإخبار رئيستها البارونة هاليت، بأنه "راضٍ تمامًا" عن نشر الرسائل "مباشرة".

وكانت البارونة هاليت أمرت الحكومة بمشاركة جميع الرسائل غير المعدلة بين رئيس الوزراء السابق و 40 وزيراً ومستشاراً بين 1 يناير 2020 و 24 فبراير 2022. ومع ذلك، قال مكتب سوناك إنه يسعى إلى مراجعة قضائية للطلب لأنه كانت هناك "مبادئ مهمة على المحك" مثل قضية خصوصية.

لكن في رسالة إلى البارونة هاليت، قال جونسون: "بينما أفهم موقف الحكومة فأنا لست على استعداد لترك مادتي تصبح حالة اختبار للآخرين عندما أكون راضيًا تمامًا عن التحقيق من أجل أراه".

وأوضح جونسون أنه كان يسلم "جميع رسائل الواتساب غير المعاد تغييرها التي قدمها إلى مكتب مجلس الوزراء"، لافتًا إلى أنه طلب منهم تسليم دفاتر ملاحظاته.

من جانبه، قال مصدر في الحكومة لصحيفة "ديلي ميل"، إن استعداد بوريس لمنح لجنة التحقيق الوصول إلى المواد الخاصة به يظهر أنه ليس لديه ما يخفيه. لكن الحكومة وجهت قاضياً إلى المحكمة للإبقاء على سرية رسائل الوزراء الآخرين.

وتساءل "لماذا؟ ما الذي يحاول فريق سوناك إخفاءه؟ مكتب التستر هو حالة من الفوضى وهي مسألة وقت فقط قبل أن تنكشف الرؤوس".

وقال جونسون إنه سيرسل أيضًا رسائل تسبق المقابلة في أبريل 2021، حيث كانت محفوظة على هاتف تم تعطيله بسبب مخاوف أمنية.

وأضاف أنه لم يفعل ذلك فقط لأنه حُذر من إعادة تشغيل الجهاز.

وقد أثيرت اتهامات مخالفة جونسون لقواعد إغلاق كورونا مع كبار المسئولين في مكتب مجلس الوزراء، الذين أحالوا الأمر بعد ذلك إلى الشرطة لأنهم ملزمون بالقيام بذلك بموجب قانون الخدمة المدنية، وكذلك إلى لجنة الامتيازات التي تحقق في ما إذا كان جونسون قد كذب على مجلس العموم بشأن حفلات الحكومة البريطانية.

ونفى جونسون، الذي استقال في يوليو الماضي، بسبب فضيحة بارتيجيت، لمكتب مجلس الوزراء، خرق قواعد الإغلاق الصارمة.

ووصف فريقه الإحالة بأنها "محاولة ذات دوافع سياسية واضحة لتصنيع شيء من لا شيء".