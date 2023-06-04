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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خدمات تهمك| مفاجآت كبيرة بأسعار الذهب والدولار.. وآخر تفاصيل حالة الطقس

خدمت تهمك
خدمت تهمك

نشر موقع صدى البلد، اليوم الأحد 4-6- 2023، مجموعة متنوعة من الأخبار الخدمية والتي تهم الكثير من المواطنين، ويأتي على رأسها أسعار الذهب، وحالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.

 

القاهرة تسجل 33 مئوية| درجات الحرارة اليوم الأحد بالمحافظات

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 4 يونيو 2023، في القاهرة والمحافظات.

واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:


العظمى الصغرى

القاهرة 33 - 21
الإسكندرية 27 - 21
الإسماعيلية 33- 24
الغردقة 40-27
أسوان 45 - 29
سوهاج 41 - 26
المنيا 37 - 24

أسعار الذهب اليوم الأحد 4-6-2023

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو ، عن أسعار الذهب ، اليوم الأحد.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار  الذهب  في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2680 جنيها للجرام.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2345 جنيهات.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2010 جنيها للجرام.

 

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 18760 جنيها.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 4 -6-2023

 قدمت الإعلامية رشا مجدي  تقريرًا مفصلًا عن أسعارالدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 4 - 6-2023، حيث شهد الدولار استقراراً في أسعاره ،وذلك في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.
 

أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاحد


سعر الدولار اليوم  


سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 33.45جنيه للبيع، و  33.33   جنيه للشراء.

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 38.46  جنيه للبيع، و  38.33 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 100.73 جنيه للبيع، و100.36 جنيه للشرا

أسعار الذهب حالة الطقس الدولار العملات الأجنبية والعربية درجات الحرارة المتوقعة

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