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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدينة مصر تطلق «زهو» أول مشروعاتها التوسعية خارج القاهرة في غرب أسيوط

صدى البلد

مشروع "زهو" متعدد الاستخدامات يمثل بداية توسعات الشركة خارج منطقة شرق القاهرة تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة لإطلاق مشروعات عقارية متميزة بمختلف محافظات الجمهورية 

 

أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة MNHD.CA)، وهي شركة رائدة بمجال التطوير العقاري في مصر والمعروفة سابقا بمدينة نصر للإسكان والتعمير، عن إطلاق أحدث مشروعاتها "زهو" في محافظة أسيوط، والذي يعد باكورة مشروعات الشركة خارج القاهرة وذلك تماشياً مع الاستراتيجية التوسعية للشركة والتي تستهدف تنمية أعمالها من خلال التوسع في مختلف أنحاء مصر والمنطقة وإطلاق المزيد من المشروعات عقب إطلاق العلامة التجارية الجديدة "مدينة مصر" في مناطق جغرافية متنوعة. 

يقع مشروع "زهو" في منطقة غرب أسيوط على مساحة تبلغ 104 أفدنة ويضم أكثر من 1250 وحدة سكنية.تضم المرحلة الأولى 297 وحدة سكنية تتكون من فيلات بتصميمات مختلفة تتنوع ما بين فيلاتمستقلة، توين فيلا، تاون هاوس، فيلاتعائلية، وZ-Villa على مساحة بنائية إجمالية تبلغ 63,000 متر مربع،وتتميز هذه الوحدات بالتصميم الفريد ومن المقرر أن يتم تسليم المرحلة الأولى خلال 3 سنوات. 

وتم إطلاق مشروع "زهو" في محافظة أسيوط ضمن خطة النمو الواعدة للشركة مدينة مصر والتي تستهدف إطلاق عدد من المشروعات في مناطق جغرافية متنوعة في مختلف محافظات مصر والأسواق الخارجية للتأكيد على ريادة السوق العقارية المصرية.

وتعليقاً عن إطلاق المشروع، يقول المهندس عبدالله سلام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مدينة مصرنحن متحمسون لإطلاق مشروع "زهو" والذي يعد أولى مشاريعنا التوسعية خارج القاهرة، حيث تأتي هذه الخطوة تأكيداً على سعينا لتنفيذ الاستراتيجية التوسعية للشركة وتعبيرًا عن رؤيتنا وطموحنا للسوق المحلي. وتعتبر أسيوط هي الخطوة الأولى لانطلاق أعمال شركة مدينة مصر في مناطق جغرافية جديدة خارج حدود القاهرةوتنويع مشاريعها وتنمية محفظة أراضيها.. ونستهدف من خلال مشروع "زهو" توفير منتج عقاري متميز لتلبية احتياجات العملاء في منطقة الصعيد وبناء مجتمعات مستدامة متكاملة في جميع أنحاء الجمهورية اعتماداً على خبراتنا الطويلة في مجال التطوير العقاري في مصر".

وطبقا لمادة دعائية يتمتع مشروع "زهو" بموقع استراتيجي متميز في غرب أسيوط أمام جامعة بدر، على بعد 6 دقائق من مطار أسيوط، و15 دقيقة عن وسط المحافظة، وهو مشروع متعدد الاستخدامات حيث يضم منطقة تجارية تقع بموازة الشارع الرئيسي بمساحة تقترب من 15 ألف متر مربع، بالإضافة إلى نادي رياضي بمساحة 20 ألف متر مربع بما يحقق التميز لقاطني المشروع ويلبي احتياجاتهم ويوفر نمط الحياة العصرية لهم ممايجعل المشروع الخيار المثالي للباحثين عن سكن متميز وفرص استثمار مثالية في صعيد مصر. 

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