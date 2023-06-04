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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيديوهات خادشة.. أول رد من راندا عبدالسلام بعد قرار النيابة في واقعة ابتزازها

راندا عبدالسلام
راندا عبدالسلام

كتبت الفنانة راندا عبدالسلام منشورا قبل ساعات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تزامنا مع قرار النيابة في واقعة ابتزازها. 

وكتبت راندا عبدالسلام، عبر صفحتها على فيسبوك، منشورا غامضا ومقتضبا، قالت فيه: «كش ملك»، لتثير حيرة متابعيها بالمقصد من المنشور، لكنها تبعته بتعليق: «انا مش عزعلكم في البوست ده وهرد علي كل حد فيكم»، لكنها لم تقم بالرد على التساؤلات. 

منشور راندا عبدالسلام

ابتزاز راندا عبدالسلام

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية المتهم بابتزاز الفنانة  راندا عبدالسلام وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها ومقاطع إباحية وطلب فدية،  إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هدد المجني عليها، راندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام كتابة بنسبة أمور خادشه لشرفها؛ وهي زعم نشر صور ومقاطع اباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطائه مبلغ "خمسون الف جنيه".

كما نشر المتهم عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام " اخبارا عن وجود صور ومقاطع اباحية تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها ،سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة او غير صحيحة وانشأ وادار حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام " هو المسمى “
randa_reklaml-بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهامين السابقين والمعاقب عليها قانوناً.

كما تعمد إزعاج و مضايقة المجني عليها سالفة الذكر، و كان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

 

أعمال راندا عبدالسلام

يشار إلى أن أحدث أعمال رندا عبدالسلام، هو المشاركة في بطولة مسلسل «ديفيليه» الذي بدأ تصويره عام 2022، الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة والغموض، ويشارك في بطولته بجانب النجمة وفاء عامر كل من إيهاب فهمي، محمد عز، مصطفى درويش، عابد عناني، إيناس عزالدين، رندا عبدالسلام، جيهان خليل، أشرف طلبة، أحمد كشك، هدير الديب، رضوى عطا، حلا زلط، عمر محمد فوزي، ندى عصام، وآخرين، قصة أحمد عيسى، وتأليف أحمد أنور ومحمود جمايكا، إخراج معتز حسام.

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