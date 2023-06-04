العالم على حافة الانهيار اقتصادي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بل والعالم بسبب سقف الدين الامريكي الذي تم حل ازمته قبيل وقوع الكارثة وسقف الدين هو قانون يحد من المبلغ الإجمالي للاموال التي يمكن للحكومة اقتراضها لدفع فواترها وفي الحالة الامريكية فلا يمكن للحكومة تخطي مستوى سقف الدين الذي حدده الكونجرس.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أنه يسمح توقيع الاتفاق لحل الأزمة لواشنطن بتفادي الازمة بتفادي التخلف عن سداد مستحقات والسماح للحكومة بإقتراض المزيد من الأموال كما يشمل دفع تكاليف الموظفين الفيدراليين والجيش والضمان الإجتماعي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى الفائدة على الديون الوطنية والضرائب المستردة وإبعاد الخطر عن الشركات والمؤسسات الخيريه التي تعتمد على الأموال الحكومية والإتفاق يمنح الفرص لتفادي أخطار متعددة منها انخفاض أسعار الأسهم بمقدار الخمس تقريبا وانقماش الاقتصاد بأكثر من 4%.

وتابع التقرير، أن القرار يجنب البلاد فقدان سبع ملايين موظف لعملهم وعلى المدى الطويل كان الخطر سيحيد بالديون الامريكية ما يدفع للمستثمرين لفرض فوائد أكبر على واشنطن لإقتراض الأموال لينتقل التأثير لبقية الاقتصاد فيصبح شراء سيارة او منزل عبر الإقتراض أكثر تكلفة للجميع.