عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ساعدتني أفكاركم وصلواتكم.. أول منشور لـ مريم أحمدي بعد عزاء والدها

مريم أحمدي
مريم أحمدي

كتبت المخرجة مريم أحمدي، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شكرت من خلالها كل من شارك في واجب عزاء والدها. 

وكتبت مريم أحمدي، في منشورها عبر فيسبوك: «أشكر كل من قدم واجب التعازي بالزيارة أو مكالمة أو رسالة  واساني في مصابنا في وفاة والدي الغالي، لا يسعني الرد على الجميع ولكن غمرتوني بمشاعركم واسأل الله ألا يرينا واياكم مكروه فيمن تحبون». 

وتابعت مريم أحمدي: «آسف لم أتمكن من الرد على جميع المكالمات الهاتفية والرسائل، لقد ساعدتني أفكاركم وصلواتكم بالتأكيد.. شكرا لكل من جاء واتصل أصدقائي المقربين، ودائرة حبي وعائلتي الحقيقية، أنا ممتنة جدًا لوجودكم في حياتي وكان وجودكم مصدر راحة كبيرة لي.. شكرًا لكم». 

منشور مريم أحمدي

وفاة والد مريم أحمدي

وأعلنت المخرجة مريم أحمدي، وفاة والدها في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت :" إن لله وان اليه راجعون… توفي الي رحمة الله تعالي المغفور له بإذن الله والدي الغالي الأمير قربان علي أحمدي..ويقام العزاء السبت ٣ يونيو بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد". 

 

أعمال مريم أحمدي 

قدمت مريم أحمدي عددا من الأعمال الناجحة والشهيرة مؤخرا، أبرزها مسلسل 60 دقيقة، إلا أنا “حكاية لازم أعيش”، أنا عشقت، ومؤخرا وزن الريشة. 

مريم أحمدي المخرجة مريم أحمدي والد مريم أحمدي وفاة والد مريم أحمدي أعمال مريم أحمدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

في أول ظهور بعد اختفائه|بغدودة: أنا مش هارب.. وأشكر الرئيس السيسي

كيلو اللحمة بأقل من 200 جنيه.. هدية الحكومة للمواطنين قبل عيد الأضحى

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

موضوعات متعلقة

في ذكراها.. نجمة إبراهيم أشهرت إسلامها وأصيبت بالشلل قبل وفاتها

أصيل أبو بكر يحيي حفلا غنائيا في تبوك السعودية.. 9 يونيو

نفاد تذاكر حفل رابح صقر المرتقب في مدينة الباحة السعودية.. 9 يونيو

نفاد تذاكر حفل محمد عبده المرتقب في جازان السعودية.. 9 يونيو

قصة أزمة مصطفى كامل ومنير الوسيمي| الموسيقار يبدأ الحرب والنقيب يلجأ للقانون.. ومجلس التأديب والمركزي للمحاسبات يكشفان المستور

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

علقة موت.. محمد رمضان: أمى ضربتنى بسبب الأهرامات !.. فيديو

Walk That Walk.. مغنية البوب العالمية شانا تعود بأغنية جديدة

ترشيحاتنا

مصرع 14 شخصًا جراء انهيار أرضي جنوب الصين

وزيرة التخطيط تستعرض أبرز مستهدفات وتوجهات خطة العام المالي القادم 2023/2024

19 مخالفة.. حالات سحب الرخصة لمدة شهر في قانون المرور 2023

شيخ الأزهر ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد الظاهر بيبرس .. فيديو وصور

كزاخستان تدعو شيخ الأزهر لزيارتها وحضور مؤتمر زعماء أتباع الأديان

مصرع 4 أطفال أثناء ممارسة الصيد في كندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق

وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

فيديو

«فلّست بسببها».. والد حسام حبيب يصدم جمهور شيرين عبدالوهاب «فيديوجراف»

أمريكية تثير الجدل لإعلانها عن دواء تسبب في قتل ابنها.. اعرف القصة؟

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ