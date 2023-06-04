ساعدتني أفكاركم وصلواتكم.. أول منشور لـ مريم أحمدي بعد عزاء والدها

كتبت المخرجة مريم أحمدي، منشورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، شكرت من خلالها كل من شارك في واجب عزاء والدها.

وكتبت مريم أحمدي، في منشورها عبر فيسبوك: «أشكر كل من قدم واجب التعازي بالزيارة أو مكالمة أو رسالة واساني في مصابنا في وفاة والدي الغالي، لا يسعني الرد على الجميع ولكن غمرتوني بمشاعركم واسأل الله ألا يرينا واياكم مكروه فيمن تحبون».

وتابعت مريم أحمدي: «آسف لم أتمكن من الرد على جميع المكالمات الهاتفية والرسائل، لقد ساعدتني أفكاركم وصلواتكم بالتأكيد.. شكرا لكل من جاء واتصل أصدقائي المقربين، ودائرة حبي وعائلتي الحقيقية، أنا ممتنة جدًا لوجودكم في حياتي وكان وجودكم مصدر راحة كبيرة لي.. شكرًا لكم».

منشور مريم أحمدي

وفاة والد مريم أحمدي

وأعلنت المخرجة مريم أحمدي، وفاة والدها في منشور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت :" إن لله وان اليه راجعون… توفي الي رحمة الله تعالي المغفور له بإذن الله والدي الغالي الأمير قربان علي أحمدي..ويقام العزاء السبت ٣ يونيو بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد".

أعمال مريم أحمدي

قدمت مريم أحمدي عددا من الأعمال الناجحة والشهيرة مؤخرا، أبرزها مسلسل 60 دقيقة، إلا أنا “حكاية لازم أعيش”، أنا عشقت، ومؤخرا وزن الريشة.