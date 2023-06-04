تعديل حصص الإنتاج.. مصادر تكشف أهم قرارات أوبك بلس اليوم

قالت مصادر مطلعة، إن منظمة أوبك وحلفاءها سيجتمعون اليوم الأحد لمناقشة اتفاق جديد ربما يعدل حصص إنتاج البلدان وخفضا آخر للإنتاج، في الوقت الذي تواجه فيه المنظمة تراجعا في أسعار النفط وفائضا وشيكا في المعروض، وفق ما ذكرت صحف ووكالات دولية.

يضخ تحالف أوبك بلس، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء بقيادة روسيا ، نحو 40 بالمئة من الخام العالمي ، مما يعني أن قراراتها السياسية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على أسعار النفط.

وذكرت أربعة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك بلس، إن تخفيضات إنتاج إضافية تجري مناقشتها بين خيارات جلسة الأحد.

وقال أحد المصادر الأربعة "نناقش الحزمة الكاملة للتغيير في الاتفاق".

وأردفت ثلاثة من أربعة مصادر إن التخفيضات قد تصل إلى مليون برميل يوميا علاوة على التخفيضات الحالية البالغة مليوني برميل يوميا والتخفيضات الطوعية البالغة 1.6 مليون برميل يوميا، التي أُعلن عنها في خطوة مفاجئة في أبريل ودخلت حيز التنفيذ في مايو.