اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق نابلس

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال، اليوم الأحد، عقب اقتحام قوات جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، بالتزامن مع خروج الطلبة من مدارسهم.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية جلبون وبلدة يعبد، في محافظة جنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخلها، وأوقف الجنود مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال سهل بلدة يعبد وشنت حملات تفتيش بين كروم الزيتون وسط إطلاق القنابل الضوئية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.