عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق نابلس

أرشيفية
أرشيفية

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال، اليوم الأحد، عقب اقتحام  قوات جيش الاحتلال بلدة بيت فوريك، شرق نابلس.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، بالتزامن مع خروج الطلبة من مدارسهم.

وأضافت أن مواجهات اندلعت في البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وصباح اليوم،  اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية جلبون وبلدة يعبد، في محافظة جنين.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت جلبون ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخلها، وأوقف الجنود مركبات المواطنين وفتشوها ودققوا في بطاقات راكبيها.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال سهل بلدة يعبد وشنت حملات تفتيش بين كروم الزيتون وسط إطلاق القنابل الضوئية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

الفلسطينيين مواجهات قوات جيش الاحتلال نابلس فلسطين والاحتلال الإسرائيلي اخبار فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

في أول ظهور بعد اختفائه|بغدودة: أنا مش هارب.. وأشكر الرئيس السيسي

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

كيلو اللحمة بأقل من 200 جنيه.. هدية الحكومة للمواطنين قبل عيد الأضحى

ترشيحاتنا

ذهابا وإيابا.. نجم الوداد يغيب أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

اليوم.. تشييع جثمان "محمود وهبة" صاحب أول رسالة دكتوراه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

قصور الثقافة تفتح باب المشاركة في مشروع ابدأ حلمك بمحافظتي قنا والمنوفية

معيط: نسعى لزيادة مخصصات الصحة لتصل إلى 10٪؜ بدلا من 5%

مصرع 14 شخصًا جراء انهيار أرضي جنوب الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرقوق

وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

فيديو

«فلّست بسببها».. والد حسام حبيب يصدم جمهور شيرين عبدالوهاب «فيديوجراف»

أمريكية تثير الجدل لإعلانها عن دواء تسبب في قتل ابنها.. اعرف القصة؟

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ