عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وسط تفاقم المُشكلات الاقتصادية.. تعرف على تشكيل الحكومة التركية الجديدة|فيديو

الحكومة التركية الجديدة
الحكومة التركية الجديدة

استقر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد تأديته اليمين الدستورية اليوم رئيسًا لتركيا لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، على اختيار حكومته الجديدة التي تنتظرها تحديات هائلة، وسط تفاقم المُشكلات الاقتصادية.

 

قال عمر أحمد، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من أنقرة، إنَّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن تشكيلة حكومته الجديدة بعد الانتهاء من مراسم تنصيبه وتأديته لليمين الدستورية.

 

وأضاف "أحمد" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنَّ تشكيل الحكومة جاءت حسب التوقعات المتداولة، ومعظم الوزراء الجدد كانوا شخصيات بارزة ونوابًا لوزراء سابقين، مُوضحًا أن على رأس وزارة الخارجية، جاء هاكان فيدان، الذي يُعرف بالصندوق الأسود للرئيس أردوغان وكواليس المفاوضات التي أجرتها تركيا مع الدول في السنوات الأخيرة.

 

وعين الرئيس التركي محمد شيمشك، وزيرًا للخزانة والمالية، وحظي "شيمشك" بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي، وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، بين عامي 2009 و2018، مُؤكدًا أن الاهتمام بالحقيبة الاقتصادية من أولويات "أردوغان" في ظل التحديات الاقتصادية الهائلة والأزمات التي تعصف بالعالم.

 

وذكر مُراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ محمد شيمشك معروف خارجيًا بتميزه في إدارة الأعمال، خصوصًا لدى المستثمرين في الخارج وقدرته على جذب الاستثمارات إلى تركيا، ورغم كفاءة "شيمشك"، إلَّا أنه مُتوقع أن يفشل في تطبيق بعض السياسات داخل الاقتصاد التركي.

 

 

تركيا رجب طيب أردوغان يمين الدستورية الرئيس التركي محمد شيمشك وزارة الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

أحمد حسن: قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

مدبولي يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية

بعد وداع ريال مدريد.. اتحاد جدة يحسم موقفه من صفقة كريم بنزيما

انضموا لخلية إرهابية.. السعودية تنفذ حكم القتل في ثلاثة جناة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

فيديو

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ