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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن 6 سنوات لمتهمين بحيازة الهيروين وتغريمهم 200 ألف جنبه في مدينة نصر

صدى البلد

أصدرت الدائرة 28 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة، حكمها في حق متهمين بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازتهما الهيروين وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات والزامهم بالمصاريف الجنائية.

مدينة نصر


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وبحضور احمد عادل وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

 

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وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين في يوم 8-1-2023، بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المسرح بها قانوناً.


وأوضح، أمر الإحالة أنه حال مرور الرائد، عمر مسلم، معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهمين هانى س، ومدحت م،  احرزا  بواسطة بعضهما البعض جوهر الهيروين المخدر وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على عدد 8 لفافات بلاستيكية شفافة اللون وعثر مع الثاني على عدد 14 لفافة بلاستيكية شفافة اللون تحوى كلاً منهن جميعاً جوهر الهيروين المخدر.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن المضبوطات مع المتهم الأول تحوى كل منهن مسحوق وقطع حجرية بيج اللون ثبت أنهم لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وتبين أن اللفافات الأربع عشرة المضبوطة مع المتهم الثانى تحوى كلا منهن مسحوق وقطع حجرية بيج اللون ثبت أنهم لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنوا قائماً 16.79 جراماً .

مدينة نصر الهيروين الهيروين المخدر الطب الشرعى المستشار حسن فريد شرطة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر محكمة جنايات القاهرة

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