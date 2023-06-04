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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد عددا من القرى ويوجه برفع القمامة بشكل دوري

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم بجولة مفاجئة لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات إلى جانب رفع الإشغالات وتجميل الحدائق ومتابعة التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية.

وذلك خلال جولة تفقدية شملت قرى (الحداد، كفر سليمان، قرانشو، صا الحجر، الفرتسق ومحلة اللبن) ، إلى جانب عدد من شوارع مدينة بسيون.

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وخلال الجولة تفقد المحافظ، أعمال النظافة ورفع المخلفات، كما تفقد عدد من المباني التي يتم بنائها واطلع على الرخص الخاصة بها، موجهاً وحد المتغيرات المكانية بالمحافظة بمراجعة الرخصة لتلك المباني.

كما وجه المحافظ، رئيس المدينة بالرفع الدوري للمخلفات وتكثيف أعمال الوردية الصباحية، كما وجه برفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، فضلا عن توجيه إدارة المرور بالتعامل مع السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

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وعلى هامش الجولة تفقد المحافظ، أعمال توسعة وتطوير ميدان المحكمة بمدينة كفر الزيات، حيث تابع أعمال تركيب الانترلوك في الجزيرة الوسطى تمهيدا لرصف الميدان بنهاية الأسبوع.

وأكد رحمي ، على استمرار جولاته الميدانية اليومية لمتابعة أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية ، في ملف النظافة والتجميل ومنع التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بتلبية مطالب واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدن والأحياء والقرى.

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