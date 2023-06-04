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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الخارجية العراقي: الوضع الأمني بسوريا يؤثر علينا.. ونرحب بعودتها للجامعة العربية|فيديو

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي

قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إن الوضع الأمني الذي تشهده سوريا يؤثر بشكل مباشر على الداخل العراقي، مؤكدًا أن موقف بغداد تجاه الأزمة السورية كان ثابتًا ويتلخص في ضرورة حلها سياسيًا.

وزير الخارجية العراقي: العراق سيتحرك خلال المرحلة المقبلة

وأضاف فؤاد حسين وزير الخارجية العراقي، خلال مؤتمر صحفي رفقة وزير الخارجية السوري، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن العلاقات بين البلدين عميقة، مبديًا ترحيبه بعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.

وأوضح وزير الخارجية العراقي، أن البلدين بحثا ملف المساعدات الإنسانية وإيصالها للشعب السوري، مؤكدًا أن العراق سيتحرك خلال المرحلة المقبلة، من أجل المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية، كما يجري التنسيق بين البلدين لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات.

وذكر وزير الخارجية العراقي أن الوضع الإنساني في سوريا صعب جدًا، ويحتاج إلى تحرك سريع على المستويين الإقليمي والدولي.

 


 

وزير الخارجية العراقي سوريا بغداد جامعة الدول العربية العراق المخدرات

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