حورية فرغلي: حجيت 7 مرات بعد دوري في فيلم كلمني شكرا

عُرضت أمس السبت، حلقة الفنانة حورية فرغلي، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامج عراقية على قناة الرشيد، والتي تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة.

وتحدثت حورية فرغلي، عن دورها الأول المثير في فيلم كلمني شكرا، التي اكتسبت منه شهرتها فيما بعد، وفاجأها نزار الفارس بعرض مشهد من الفيلم عبر هاتفه أمامها، وسألها عن توقعها بأن الله عاقبها على هذا الدور، بأنها تعرضت للسقوط من على الحصان بعدها وتشوهت أنفها.

وقالت حورية فرغلي، إنه يمكن أن يكون هناك عقاب من الله، لكنها قامت بالحج 7 مرات بعد فيلم كلمني شكرا، وواقعة السقوط من على الحصان.

حورية فرغلى ونزار الفارس

علقت الفنانة حورية فرغلي على الجدل الذي أثاره المذيع العراقي نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما سويًا، وإعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة الماضية.

وقالت حورية فرغلي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”:أنا نفسيًا مش كويسة، وحاسة أني عايشة في كابوس من أول امبارح مش حاسة أني عايشة في دنيا حاسة أني في غابة، وده مذيع بقاله أسبوعين بيحاول يعمل معايا لقاء وقالي أنه عراقي، أنا كنت شفت لقائه مع رانيا يوسف مرة، قولتله أوك، قولنا نصور في البيت وأنا قولت أوك وساكنة قدام نادي الجزيرة والمنظر حلو، وأنا قولت ده كله بيصوروا وضيف عندي في البيت.

واستكملت حورية فرغلي، حديثها قائلة: أولاً الأسئلة اللي جاي يسألهالي أنا مستغربة أنه بيسألها تاني ، وهو جاي عنده خطة معينة جاي مرتب لها، وبعد ما خلصنا سألني بتحبي ماجد المهندس وأنا قولتله عادي معرفوش أوي، فقالي هسمعك أغنية وطلب مني أتصور وأرقص معاه، وكل اللي حواليه بيلموا المعدات والكاميرات، ومعرفش مين بيصور، ومرضتش أكسفه ولكن قولتله مش هيبقى حلو أنا طويلة ولابسة كعب وهيبقى منظري مش حلو.

وأضافت حورية فرغي ، معبرة عن حزنها الشديد لما تعرضت له: ليه مكنتش صريح معايا؟ ازاي حد يقابل حد بعد خمس دقايق يقوله عايز تتجوزه؟ هو عشان أنا عندي مشكلة في مناخيري يبقى غلبانة بقى ويحصل فيا كدا؟.. هو سألني وقالي انتي متجوزة قلتله لأ أنا سنجل بقالي فترة كبيرة ، ومش فاكرة الكلام ده كان جوه الحلقة ولا براها.

ونفت الفنانة حورية فرغلي، ما تردد حول اتفاقها مع المذيع العراقي لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق خطبتهما: أكيد مش متفقة معاه على تريند يعني هو أنا اللي رحت له العراق؟؟ واتفقت على اللقاء وبعدين أنا مش محتاجة، كان مريب وهو من أول ما دخل كان غريب وبيصور كتير، ومعنديش أي مشكلة الحلقة تنزل، عشان الناس هتعرف كده متفقة معاه ولا لأ.