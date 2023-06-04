عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حورية فرغلي: حجيت 7 مرات بعد دوري في فيلم كلمني شكرا

حورية فرغلي
حورية فرغلي

عُرضت أمس السبت، حلقة الفنانة حورية فرغلي، مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، عبر برنامج عراقية على قناة الرشيد، والتي تحدثت فيها عن حياتها الفنية والخاصة. 

 

وتحدثت حورية فرغلي، عن دورها الأول المثير في فيلم كلمني شكرا، التي اكتسبت منه شهرتها فيما بعد، وفاجأها نزار الفارس بعرض مشهد من الفيلم عبر هاتفه أمامها، وسألها عن توقعها بأن الله عاقبها على هذا الدور، بأنها تعرضت للسقوط من على الحصان بعدها وتشوهت أنفها. 

 

وقالت حورية فرغلي، إنه يمكن أن يكون هناك عقاب من الله، لكنها قامت بالحج 7 مرات بعد فيلم كلمني شكرا، وواقعة السقوط من على الحصان. 

حورية فرغلى ونزار الفارس

علقت الفنانة حورية فرغلي على الجدل الذي أثاره المذيع العراقي نزار الفارس، بعد إعلان خطبتهما سويًا، وإعلان ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة الماضية.

 

وقالت حورية فرغلي ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ملفات” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي”:أنا نفسيًا مش كويسة، وحاسة أني عايشة في كابوس من أول امبارح مش حاسة أني عايشة في دنيا حاسة أني في غابة، وده مذيع بقاله أسبوعين بيحاول يعمل معايا لقاء وقالي أنه عراقي، أنا كنت شفت لقائه مع رانيا يوسف مرة، قولتله أوك، قولنا نصور في البيت وأنا قولت أوك وساكنة قدام نادي الجزيرة والمنظر حلو، وأنا قولت ده كله بيصوروا وضيف عندي في البيت.

 

واستكملت حورية فرغلي، حديثها قائلة: أولاً الأسئلة اللي جاي يسألهالي أنا مستغربة أنه بيسألها تاني ، وهو جاي عنده خطة معينة جاي مرتب لها، وبعد ما خلصنا سألني بتحبي ماجد المهندس وأنا قولتله عادي معرفوش أوي، فقالي هسمعك أغنية وطلب مني أتصور وأرقص معاه، وكل اللي حواليه بيلموا المعدات والكاميرات، ومعرفش مين بيصور، ومرضتش أكسفه ولكن قولتله مش هيبقى حلو أنا طويلة ولابسة كعب وهيبقى منظري مش حلو.

 

وأضافت حورية فرغي ، معبرة عن حزنها الشديد لما تعرضت له: ليه مكنتش صريح معايا؟ ازاي حد يقابل حد بعد خمس دقايق يقوله عايز تتجوزه؟ هو عشان أنا عندي مشكلة في مناخيري يبقى غلبانة بقى ويحصل فيا كدا؟.. هو سألني وقالي انتي متجوزة قلتله لأ أنا سنجل بقالي فترة كبيرة ، ومش فاكرة الكلام ده كان جوه الحلقة ولا براها.

 

ونفت الفنانة حورية فرغلي، ما تردد حول اتفاقها مع المذيع العراقي لتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق خطبتهما: أكيد مش متفقة معاه على تريند يعني هو أنا اللي رحت له العراق؟؟ واتفقت على اللقاء وبعدين أنا مش محتاجة، كان مريب وهو من أول ما دخل كان غريب وبيصور كتير، ومعنديش أي مشكلة الحلقة تنزل، عشان الناس هتعرف كده متفقة معاه ولا لأ.

حورية فرغلي حورية فرغلي ونزار الفارس فيلم كلمني شكرا أزمات حورية فرغلي أفلام حورية فرغلى اعمال حورية فرغلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

أحمد حسن: قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

موضوعات متعلقة

إليسا تكشف موعد طرح ألبومها الجديد وتؤكد على احترامها لـ مجدي يعقوب

ساعدتني أفكاركم وصلواتكم.. أول منشور لـ مريم أحمدي بعد عزاء والدها

في ذكراها.. نجمة إبراهيم أشهرت إسلامها وأصيبت بالشلل قبل وفاتها

أصيل أبو بكر يحيي حفلا غنائيا في تبوك السعودية.. 9 يونيو

نفاد تذاكر حفل رابح صقر المرتقب في مدينة الباحة السعودية.. 9 يونيو

نفاد تذاكر حفل محمد عبده المرتقب في جازان السعودية.. 9 يونيو

قصة أزمة مصطفى كامل ومنير الوسيمي| الموسيقار يبدأ الحرب والنقيب يلجأ للقانون.. ومجلس التأديب والمركزي للمحاسبات يكشفان المستور

بيصور الخناقة.. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل فيديو بين شقيق المطرب ووالدتها

ترشيحاتنا

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

مدبولي يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية

بعد وداع ريال مدريد.. اتحاد جدة يحسم موقفه من صفقة كريم بنزيما

انضموا لخلية إرهابية.. السعودية تنفذ حكم القتل في ثلاثة جناة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

فيديو

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ