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إلهام أبو الفتح
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جامعة حلوان : اعداد برامج دراسية مشتركة مع جامعات اجنبية لتطوير التعليم و البحث العلمي … و قنديل : اهتمام مصري روسي لإنشاء برامج مشتركة في مختلف أنواع العلوم

جامعة حلوان
جامعة حلوان
  • رئيس جامعة حلوان:  اهتمام مصري روسي لإنشاء برامج مشتركة في مختلف أنواع العلوم 
  •  جامعة حلوان: نسعى لتعزيز التعاون مع الجامعات الروسية لتطوير البنية التحتية
  • جامعة حلوان : نبحث اعداد برامج دراسية مشتركة مع جامعات اجنبية لتطوير التعليم و البحث العلمي 

 

تحرص جامعة حلوان على عقد العديد من بروتوكولات التعاون والجامعات الدولية والمحلية لتدريب وتأهيل الطلاب والباحثين والعمل على تطوير العملية التعليمة والبحثية وتقديم افضل الخدمات لطلابها لإعداد أجيال قادرة على مواجهة تحديات ومتطلبات سوق العمل ، وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة . 

وصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان لصدى البلد حول فائدة هذه البروتوكولات انها تؤدى إلى زيادة قدرة طلاب الجامعة التنافسية وتدفعهم للاهتمام بمواكبة التطور التكنولوجي والابتكارات العلمية لتطوير القدرات التنافسية ، حيـث تـسهم الشراكة فـي تـضافر جهـود الجامعات وتعظيم الفائدة لهم فى كافة المجالات خاصة المراكز البحثية ، كما انها تعمل على تبادل للخبرات المختلفة بين الاساتذة بكافة التخصصات، و تسعي لتنمية للمهارات، وتقديم برامج ومخرجات مميزة تواكب تطورات العصر وتلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.

وتابع رئيس جامعة حلوان ان الحامعة تسعي لعقد بروتوكولات تعاون تساهم في  وضع استراتيجيات  تشمل تطوير البحث العلمي المشترك مع الجامعات الاجنبية في شتى المجالات والتبادل الطلابي والشبابي وطرح البرامج الأكاديمية المشتركة.

وكشف الدكتوروليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان  أن أهمية البروتوكولات  بين الجامعات يكمن فى تحقيق الاستفادة بين جميع الأطراف، موضحا أن التعاون يتضمن مجالات مختلفة كتبادل المعلومات الفنية والزيارات العلمية، وكذلك التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية، بالإضافة إلى تبادل الكوادر العلمية من خلال تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.

وكشفت الدكتورة مني فؤاد نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا و البحوث ، انه يأتي توقيع البروتوكولات مع الجهات المختلفة من أجل إتاحة تعليم متميز لطلاب الجامعة من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مايسهم بشكل فعال فى دعم التعاون بين الجهات المختلفة  باعتباره فرصة لتبادل الخبرات و توفير تعليم ذو جودة عالية للطلاب مما يسهم فى خلق بيئة تعليمية متميزة.

ونوهت نائب رئيس جامعة حلوان ان بروتوكولات التعاون تعمل علي  في  البنية التحتية وتوقيع اتفاقيات تعاون  وتبادل الخبرات والبرامج، والتبادل الأكاديمى وتطوير البحث العلمي المشترك من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات وتبادل نتائج الأبحاث ومواجهة التحديات التقنية والابتكار وتطوير المناهج.

وقد شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات في اتحاد الجامعات العربية والروسية،  على مسرح الرازي بجامعة الشارقة، والذي يهتم  بمناقشة الشراكات في البحوث العلمية والبرامج الأكاديمية إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون بين العديد من الجامعات.

و عقد المؤتمر بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية، وبمشاركة وحضور عدد من وزراء التربية والتعليم في الدول العربية، ورؤساء أكثر من 60 جامعة من كبريات الجامعات الروسية، ورؤساء 7 جامعات من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 150 من رؤساء وممثلين عن الجامعات العربية تنتمي إلى 21 دولة عربية، حيث يعقد المؤتمر الثالث لرؤساء الجامعات العربية والروسية  بشكل دوري كأحد الأنشطة المهمة التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات في الدول العربية واتحاد الجامعات الروسية.

اتحاد الجامعات الإبتكارات العلمية البحث العلمي Jobs Education

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