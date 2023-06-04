عدوى جرثومية قاتلة تظهر من جديد في أستراليا

يعيش سكان مقاطعة "نيو ساوث ويلز" الأسترالية، حالة من القلق بعد وفاة شخص كان يعاني من أعراض المكورات السحائية، التي تعد مرضا معديا قد يقتل صاحبه، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وينبع القلق من أن المرض المعدي قد ينتقل لآخرين.

وبسبب المرض المعدي المكورات السحائية، مات شخص في الخمسينيات من العمر.

لكنه ليس الحالة الوحيدة، فهناك اثنان آخران تم اكتشاف أعراضهما، وهما يخضعان الآن للعلاج.

ويعد مرض المكورات السحائية عدوى جرثومية شديدة للغشاء الذي يغطي الدماغ والحبل الشوكي.

وتتسبب الجرثومة النيسرية السحائية، التي تعرف باسم المكورة السحائية المعدية للبشر في ظهور المرض وأعراضه.

تنتشر العدوى عن طريق التماس المباشر بالأنف والحنجرة والخارج منهما.

وذكر مسئولون صحيون إن المكورات السحائية نادرة ولكنها قد تقتل خلال ساعات إذا تركت دون علاج.