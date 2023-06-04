الصحة: زراعة القوقعة بالمجان ضمن مبادرة علاج ضعف السمع لحديثي الولادة |فيديو

قال الدكتور أحمد مصطفى، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، إن المبادرة بدأت بنهاية سبتمبر 2019 بغرض إجراء مسح سمعي للأطفال حديثي الولادة، والكشف المبكر لضعاف السمع.

وأضاف المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه في أول شهر من الولادة يكون من الصعب معرفة مقدار السمع عند الرضع، لذا كان من المهم الكشف على المواليد خلال أول 28 يوما بجانب الفحوصات الأخرى بالوحدة الصحية.

خانة للكشف عن ضعف السمع في شهادة الميلاد

وأوضح المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة، أن هناك خانة مخصصة للكشف عن ضعف السمع في شهادة الميلاد، وعند ظهور أي مشكلة يعاد الكشف بنفس الوحدة مرة أخرى بعد أسبوع، وعند إثبات وجود ضعف بالسمع يتم تحويل الطفل لأحد مستشفيات الإحالة التي يبلغ عددها 34 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية.

وأشار المدير التنفيذي للمبادرة، إلى أن الطفل يجرى فحوصات أكثر تطورا بحيث يحدد له العلاج الدوائي المناسب، سواء بعمل معينة سمعية له، أو زرع قوقعة في حال ضعف السمع الشديد في الأذنين، مؤكدا أن كل ذلك بالمجان.

