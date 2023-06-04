بسبب القصف الأوكراني.. دعوة عاجلة من حاكم بيلجورود لسكان المناطق الحدودية

دعت روسيا، اليوم الأحد، سكان المناطق الحدودية مع أوكرانيا لمغادرتها مؤقتًا بسبب الأوضاع العسكرية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، دعا حاكم منطقة بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، سكان المناطق الحدودية الواقعة بالقرب من أوكرانيا والمعرضة للقصف إلى "مغادرة منازلهم مؤقتًا".

وأضاف جلادكوف "توفى شخصان، ولقد أبلغت بالفعل عن هذا وطلبت من كل المناطق الحدودية ترك منازلهم مؤقتًا في من أجل إنقاذ أهم شيء - حياتكم وحياة أحبائكم".

وفي وقت سابق، قال فياتشيسلاف جلادكوف، إن القوات الأوكرانية قصفت الليلة الماضية منطقتي شيبيكينسكي وفولوكونوفسكي في أراضي المقاطعة.

وأشار إلى أن القصف الأوكراني، تسبب بأضرار كبيرة بدون وقوع إصابات بشرية.

وأضاف جلادكوف: "كان الوضع مضطربًا للغاية في الليلة الماضية في مقاطعة بيلجورود. تم قصف منطقتي شيبيكينسكي وفولوكونوفسكي. ووقعت أضرار كبيرة. ولا توجد معلومات عن الإصابات أو ضحايا".