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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد.. إطلالة جريئة لـ إيمان العاصي في أحدث ظهور

صدى البلد

تألقت الفنانة إيمان العاصي بأحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت بفستان بدون حملات، باللون الأبيض، وخطفت الأنظار بجمالها ورشاقتها في ظهور مميز.

إيمان العاصى وجعفر العمدة

ردت الفنانة إيمان العاصى على تصريحات الفنانة زينة بعد مشاركتهما معا فى مسلسل “جعفر العمدة” الذى قام ببطولته كل من محمد رمضان ومى كساب وإخراج وتأليف محمد سامى.

وقالت إيمان العاصى، فى لقاء ببرنامج et بالعربى إن ما قالته زينة بشأن بطولتها للعمل فإنه من المعروف أن محمد رمضان هو بطل العمل سواء كان ذلك قوبل بالرفض أو الموافقة عليه.

وأضافت إيمان العاصى: “ليس هناك أى خلاف بينى وزينة ولكن كانت زينة منعزلة فى التصوير نظرا لأنها كانت تركز فى دورها فضلا عن أن طبيعة دورها على خلاف مع باقى نساء جعفر العمدة وبالتالى ليس هناك أى مشاكل بيننا”.

وتابعت إيمان العاصى: “أحب شخصية دلال لأنها شخصية قوية وتخطط لكل شيء ولا احب فيها الشر ولا انظر الى ترتيب اسمى على تتر العمل”.

كانت زينة خرجت بعدد من التصريحات التى تؤكد انها بطلة مسلسل “جعفر العمدة” وهو الأمر الذى تسبب فى إثارة الجدل.

احدث جلسة تصوير الفنانة ايمان العاصي شخصية دلال موقع التواصل الاجتماعي انستجرام مسلسل “جعفر العمدة”

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