الأعلى للثقافة يحتفل بالفائزين بمسابقة المواهب الأدبية في أمسية شعرية.. الأربعاء

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية شعرية للشعراء الفائزين بجوائز مسابقة المواهب الأدبية (دورة الأستاذ الدكتور شاكر عبد الحميد ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)، والتي اقامتها الإدارة العامة للشئون الأدبية بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للثقافة، وذلك في تمام السابعة يوم الأربعاء ٧ يونيو الحالي، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.



تبدأ الأمسية بكلمة الشاعر أحمد سويلم مقرر لجنة الشعر، وكلمة الدكتورة إيمان نجم رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات.



ثم يشارك بالأمسية كل من الشعراء: الشاعر نور الدين نادر ذكي، والشاعر طارق صقر، والشاعرة شيرين مجدي محمد، والشاعر محمد غازي النجار، والشاعر كريم علي محمد، والشاعر أحمد إبراهيم رياض، والشاعر محمد رفعت صبري، والشاعر أحمد محمد عبد العال، والشاعرة ياسمين مجدي، والشاعر علاء محمد أحمد بلبص، والشاعر خالد النسر، ويدير الأمسية الشاعر أحمد حسن.