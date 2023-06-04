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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان السيدة زينب يشكون من تعطل أعمدة الإنارة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ كريم مصطفي، يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من تعطل أعمدة الإنارة.

وقال القارئ في شكواه: نعاني نحن سكان منطقة ضريح سعد زغلول بالسيدة زينب من تعطل أعمدة الإنارة مما يتسبب في الظلام الدامس للمنطقة، مما يتسبب إلى تعرض المارة للسرقات، حيث أن الوضع أصبح مأساوي.

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

أعمدة اعمدة الانارة السيدة زينب المظهر الحضاري حدوث كارثة إنسانية ضريح سعد زغلول

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