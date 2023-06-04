تعرف على مصير إبراهيما نداي مع الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تزايد فرص السنغالي إبراهيما نداي في الاستمرار في صفوف الأبيض خلال الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، مقتنع بقدرات اللاعب، وأصبحت فرصة استمرار نداي مع الفريق كبيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدًا الإثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم الأحد بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة الدولي، استعدادا للقاء المرتقب أمام زعيم الثغر.