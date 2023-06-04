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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

صدى البلد

أصيب فتى فلسطيني بجروح، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، لبلدة بيت فوريك بنابلس.


وأفادت مصادر طبية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن فتى فلسطينياً أصيب بجروح، خلال عملية دهس من آلية عسكرية إسرائيلية.

إصابة طفل فلسطيني بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال في نابلس

وقامت قوات الإحتلال بإطلاق النار و القنابل الغازية المسيلة للدموع، صوب طلبة المدارس في البلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى بيتا وبيت دجن بمدينة نابلس.


وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما.

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