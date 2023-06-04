إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

أصيب فتى فلسطيني بجروح، خلال عملية اقتحام واسعة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، لبلدة بيت فوريك بنابلس.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية، أن فتى فلسطينياً أصيب بجروح، خلال عملية دهس من آلية عسكرية إسرائيلية.

وقامت قوات الإحتلال بإطلاق النار و القنابل الغازية المسيلة للدموع، صوب طلبة المدارس في البلدة، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى بيتا وبيت دجن بمدينة نابلس.



وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بعد الاعتداء عليهما.