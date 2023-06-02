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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة طفل فلسطيني بقنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال في نابلس

صدى البلد

أصيب طفل بقنبلة غازو وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال مسيرة ادت إلي إشتباكات بين فلسطينيين و قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة  ما أسفر عن إصابة طفل بقنبلة غاز في يده، وعشرات المواطنين بالاختناق، وتم معالجتهم جميعهم ميدانيا.

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كانت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض في بيت دجن، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ولجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، دعت المواطنين إلى المشاركة في المسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال.

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