عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام قوي لمنافسات بطولة we padel البرونزية بالإسكندرية

صدى البلد

اختتمت مساء السبت، منافسات بطولة we padel بالإسكندرية، وهي بطولة من إحدى سلسلة البطولات البرونزية التي يقيمها الاتحاد المصري للبادل خلال منافسات الموسم المحلي الحالي.

وشارك في بطولة we padel البرونزية التي أقيمت خلال الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 47 فريقًا كما أقيمت بطولة ترويجية على هامشها.

وحقق عمر أشرف وعبد الرحمن دويدار بطولة الهواة بعد الفوز على الثنائي عمرو عبد الحميد وعبد الرحمن أبو الحمد وفي نهائي المفتوحة توج محمد قاسم ومروان فياض بالميدالية الذهبية بعد الفوز على عمر صبري ومحمد الجارحي وفي نهائي بطولة بنات حققت سلمى صيام وميار توفيق المركز الأول بعد الفوز على نهى عمرو ونيلة عجمية.

وحضر ختام البطولة أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة إضافة إلى إسلام مرزوق الحكم العام للبطولة.

ومن جانبه، أكد أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل استمرار الاتحاد في توسيع قاعدة اللعبة بهدف انتشارها في جميع محافظات الجمهورية لتكوين منتخبات قوية بمختلف الفئات العمرية لتكون قادرة على رفع اسم مصر في المحافل الدولية.

الاتحاد المصري للبادل أحمد غتوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

الأتوبيس اتحرق بركابه.. سائق النقل يرفض الاعتراف بالجريمة والتحريات تدينه

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

احترس.. الإفراط في تناول هذا النوع من الحبن يصيبك بسرطان البروستاتا

مضاعفة العقوبة.. مخالفات مرورية تكلفك الحبس وغرامة 500 جنيه | احذر

اتحاد جدة يستعد للإعلان عن صفقة بنزيما في هذا الموعد

إعلان حالة الطوارئ.. أوكرانيا تقصف سوقا في روسيا واندلاع حرائق هائلة

شوبير يشارك صوراً لتوافد جمهور الأهلي على ستاد القاهرة

مخاطر وشيكة.. أزمة غذاء طاحنة تعصف بالعالم بعد 17 يوليو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك البلطي

هددها بنشر فيديوهات فاضحة وطلب فدية| من هي الجميلة راندا عبد السلام؟

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

فيديو

نيكي هايلي تحتاج إلى العرب.. تصريحات مثيرة من مرشحة الرئاسة الأمريكية «فيديوجراف»

معجزة .. مولود يزحف فور نزوله من بطن أمه

حريق سيارة غريبة من نوعها يثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف القصة؟

الملكة رانيا تخطف أنظار رواد السوشيال ميديا من حنة الأميرة رجوة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ