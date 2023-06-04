ختام قوي لمنافسات بطولة we padel البرونزية بالإسكندرية

اختتمت مساء السبت، منافسات بطولة we padel بالإسكندرية، وهي بطولة من إحدى سلسلة البطولات البرونزية التي يقيمها الاتحاد المصري للبادل خلال منافسات الموسم المحلي الحالي.

وشارك في بطولة we padel البرونزية التي أقيمت خلال الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 47 فريقًا كما أقيمت بطولة ترويجية على هامشها.

وحقق عمر أشرف وعبد الرحمن دويدار بطولة الهواة بعد الفوز على الثنائي عمرو عبد الحميد وعبد الرحمن أبو الحمد وفي نهائي المفتوحة توج محمد قاسم ومروان فياض بالميدالية الذهبية بعد الفوز على عمر صبري ومحمد الجارحي وفي نهائي بطولة بنات حققت سلمى صيام وميار توفيق المركز الأول بعد الفوز على نهى عمرو ونيلة عجمية.

وحضر ختام البطولة أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للعبة إضافة إلى إسلام مرزوق الحكم العام للبطولة.

ومن جانبه، أكد أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل استمرار الاتحاد في توسيع قاعدة اللعبة بهدف انتشارها في جميع محافظات الجمهورية لتكوين منتخبات قوية بمختلف الفئات العمرية لتكون قادرة على رفع اسم مصر في المحافل الدولية.