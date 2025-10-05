قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

تسليم عقود للمتقدمين على فرص عمل في مجال الزراعة بالأردن

وزير العمل وسط أصحاب العقود
وزير العمل وسط أصحاب العقود

سَلّم وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، 59 عقد عمل  للشباب ، الذين تقدموا على هذه  الفرص التي أعلنت عنها  "الوزارة" مؤخرًا للعمل في مجالات الزراعة بالأردن ، وذلك برواتب مجزية...وأكد الوزير جبران حرصه على تسليم هذه العقود بنفسه ، للتأكيد على مصداقيتها ، موجهًا الشباب الذين تسلموا العقود إلى الإتقان في العمل والإلتزام بقوانين وقرارات المملكة الأردنية الهاشمية،كونهم سفراء لبلادهم في الخارج ، موضحًا أن الوزارة  بابها مفتوح لهم في كل الأوقات لمواجهة أي تحديات قد تواجههم ..وقال إن الوزراة مستمرة في فتح أسواق عمل جديدة للكوادر المصرية بالخارج ..

وزارة العمل فرص عمل بالخارج فرص عمل بالاردن

