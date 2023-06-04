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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وعكته الصحية.. طارق عبد العزيز يخرج من المستشفى

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

خرج اليوم الأحد، الفنان طارق عبد العزيز، من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وقيامه بإجراء جراحة قسطرة في القلب. 

حالة طارق عبد العزيز

وتحسنت الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز، بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب بعد تعرضه لأزمة صحية.

ويخضع الفنان طارق عبد العزيز للعلاج داخل المستشفى لمتابعة حالته الصحية بعد اجراء عملية القسطرة.

وكتب نجل طارق عبد العزيز عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك:" بعتذر لكل الأهل والأحباب على صعوبة الرد الفترة اللي فاتت واحب اطمنكم بفضل الله الوالد كويس ومستمر في رحلة العلاج بثقة وإيمان وبخفة دم وضحك برضه وان شاء الله هيقوملنا بالسلامة جميعاً وتطمنوا عليه بنفسكم".

وعن ذكريات طارق عبد العزيز مع الراحل أسامة أنور عكاشة، قال عبر صفحته على "فيس بوك": فى 2008 ربنا رزقنى بعمل عزيز على قلبى من تأليف وإخراج الراحلين الكبار الأستاذ محمد صفاء عامر وعم إسماعيل عبد الحافظ، وإذ بالأستاذ أسامة أنور عكاشة كاتب مقالة بعد رمضان وفى آخر 3 سطور كتب: "استدراك لابد منه فى غمرة الحديث عن مسلسلات رمضان هذا العام فاتنى أن أذكر ذلك الفنان الشاب الموهوب الذى كان بحق أبرز نجوم مسلسل "عدى النهار" الذى أخرجه المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ.. وهو "مصطفى حليمة" أو صاحب الطاقة الفنية التى تؤهله ليكون خلال عام أو عامين من نجوم فن التمثيل فى مصر هو طارق عبدالعزيز.. أحييه وأتنبأ له بمستقبل باهر ومميز."

وأضاف: "كلمته وشكرته ومرت الأيام ورحل الأستاذ وبعد 12 سنة من رحيله ربنا يكافئنى من خلال الأستاذ بمسلسل عن قصته بخطوط درامية بيكملها ويعيد صياغتها د. محمد سليمان عبد المالك إنتاج تامر مرتضى والمتحدة للخدمات الإعلامية وإخراج محمد سلامة.
 

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