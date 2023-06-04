صلاح حليمة يكشف أهم القضايا المطروحة في لقاء الرئيس السيسي بنظيره الموريتاني|فيديو

قال السفير صلاح حليمة ، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الافريقية ، إن زيارة الرئيس الموريتاني لمصر تكتسب أهمية كبيرة ، وهي أول زيارة للرئيس الموريتاني للقاهرة بعد انتخابه مؤخرا ، متابعا : " موريتانيا دولة عربية افريقية وبالتالي العلاقات بين البلدين تدور في اطار العلاقات العربية الافريقية .

وتابع السفير صلاح حليمة ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن موريتانيا لها دور كبير في منطقة الاتحاد المغربي ، ولها دور في اطار الاتحاد الافريقي ، وسيكون هناك اهتمام بالمسائل العربية والافريقية بين البلدين على المستوى السياسي .

وأردف " حليمة " ، أن الملف الأمني سيكون من الملفات الهامة باعتبار أن موريتانيا تقع في الساحل لذي يحدث فيه حركات متطرفة .

وتابع أنه سيكون هناك تنسيق وتشاو فلي الكثير من القضايا العربية ، والافريقية ، وقضية السودان ، وبعض الأوضاع بافريقيا.