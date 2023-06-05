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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

"العرائس الكروشيه" التي تحاكي الواقع: "فن الصنع يجتمع بالإبداع الفني"

عرائس كروشيه تحاكي
عرائس كروشيه تحاكي الواقع

في عالم الحرف اليدوية، يعتبر الكروشيه من أكثر التقنيات شيوعًا، ومن بين العديد من الأشياء التي يمكن صنعها باستخدام هذه التقنية، تتمتع العرائس الكروشيه بشعبية خاصة، ومؤخراً، تم استخدام هذا الفن اليدوي لإنتاج عرائس تشبه الأشخاص بشكل واقعي.

تستخدم مصممات العرائس الكروشيه قطع الصوف والقطن الحرير بالإضافة الي الأسلاك المعدنية لتصميم عرائس تحاكي الواقع، ويتم تصميم هذه العرائس بدقة شديدة لتشبه الأشخاص بأكبر قدر ممكن من الدقة، وتمتاز هذه العرائس بتفاصيل واقعية، بما في ذلك التفاصيل الصغيرة مثل الشعر والعيون والأصابع.

في بداية قالت نجلاء عبد الحميد مصممة عرائس كروشيه بدأت تعلم طريقة تصميم العرائس الكروشيه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي  وبدأت اتعرف علي الإبر واستخدامها وانواع الخيوط المستخدمة في تصنيع الدمي وبدأت في تصنيع الدمي لابنائي في الفترة الاولي بدلا من شرائها ثم قمت بإنشاء صفحات خاصي بي علي مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلالها استطعت ان أصدر منتجاتي الي دول عديدة .

وتابعت عبد الحميد تتكون الدمي الكروشيه من مجموعة من الخيوط وفايبر وسيلك نحاس وشعر حراراي موضحا أن بتبدأ في حفظ ملامح الشخصية البارذة من خلال صورة للشخصية المراد تنفيذها وبعد ذلك اقوم باختيار درجة لون الخيط المناسب للشخصية ويتم انشاء هيكل الشخصية وتستغرق كل شخصية من 7 ايام الي 10 ايام عمل بتختلف باختلاف ملامح كل شخصية.

وأشارت نجلاء عبد الحميد انها تتمني ان تقوم بإنشاء أكاديمية تعليمية تضم اكبر عدد من الفنانين المتخصص في شغل الهاند ميد لتعليم أجيال اخري حرف بيتم تقديرها في الدول العربية والأجنبية.

ويعتبر صنع العرائس الكروشيه التي تشبه الأشخاص فناً فريداً يجمع بين الإبداع الفني والصناعة اليدوية، ويتطلب هذا الفن دقة وإتقاناً كبيراً، حيث يتم تصميم العرائس بشكل دقيق للحصول على نتائج واقعية تبهر كل من شاهدها .

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