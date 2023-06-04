احترس.. الإفراط في تناول هذا النوع من الجبن يصيبك بسرطان البروستاتا

على الرغم من فوائد الجبنة القريش، إلا أن هناك العديد من الأضرار قد تسببها خاصه لمن يعاني من حساسية اللاكتوز وحساسية اللبن، كما يمكن أن تؤدي إلى اضطربات المعدة أو حساسية الجيوب الأنفية ، وغيرها من المحاذير لبعض الحالات الصحية بسبب زيادة نسبة الصوديوم في الجبن.

وهذا قد يؤدي إلي العديد من المشكلات الصحية التي يعاني منها الجسم وفقا لموقع "Everyday health" نعرض اضرار الإفراط في تناول الجبنة القريش.

مخاطر الإفراط في تناول الجبنة القريش:

⁃ الإفراط في تناول الجبنة القريش يكون ضار بالصحة ،ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

⁃ كما يؤدي فرط الكالسيوم إلى آثار سلبية أيضا، حيث توصلت إحدى الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الكالسيوم أو الألبان، قد يزيد من خطر الإصابة بمرض "سرطان البروستاتا".

⁃ تحتوي الجبنة القريش على كمية من اللاكتوز لأنها جبن حليب مخمر، لذلك، لمن تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، يفضل عدم تناولها الجبن

⁃ تعمل على زيادة نسبة الكوليسترول الضار بالدم.

- إصابة بمشكلات صحية بالكلى.

- تؤثر على صحة العظام والمفاصل.

⁃ يحتوي الكوب الواحد من جبنة القريش على 696 ميللجرام من الصوديوم، والذي بدوره في حال تواجده بنسب كبيرة في الجسم يمكن أن يسبب بعض الأضرار، ومن أبرزها ارتفاع مستويات ضغط الدم في الجسم

⁃ تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البروستات

بالرغم من الفوائد التي يوفرها الكالسيوم للعظام والأسنان، إلا أن تناوله بكميات كبيرة، وتواجده بالدم بنسب مرتفعة تفوق احتياجات الجسم اليومية تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان البروستات

⁃ يمكن للجبنة القريش أن تسبب حساسية اللاكتوز لبعض الأشخاص نتيجة تواجد اللاكتوز فيها، حيث إنها تسبب بعض الأعراض الجانبية؛ كالانتفاخ، والغازات، وغيرها.