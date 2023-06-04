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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية السوري: نتطلع لأفضل مستوى من العلاقات مع العراق

وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري

قال فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، إن بلاده تتطلع لأفضل مستوى من العلاقات مع العراق، مشددًا على أن هناك تواصلًا دائمًا بين قيادتي البلدين لحل الأزمات.

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المقداد: هناك تنسيق متبادل بين سوريا والعراق في العديد من الملفات |فيديو

وأضاف "المقداد"، خلال مؤتمر صحفي رفقة نظيره العراقي فؤاد حسين، نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن هناك تنسيقًا متبادلًا بين سوريا والعراق في العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب عن إدانة بلاده للاعتداءات التركية على الأراضي السورية والعراقية، مشددًا على أهمية التواصل الدائم بين البلدين في مختلف الموضوعات.

وكان وزير الخارجية العراقي، أكد خلال المؤتمر الصحفي ذاته، أن البلدين بحثا ملف المساعدات الإنسانية وإيصالها للشعب السوري، مؤكدًا أن العراق سيتحرك خلال المرحلة المقبلة، من أجل المساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية، كما يجري التنسيق بين البلدين لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات.

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