الحزب الشيوعى الصيني: نعمل على إتاحة المزيد من الفرص التنموية الجديدة لمصر

قال تشو تشينجشان، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى، إن بلاده كونها أكبر دولة نامية في العالم، ظلت تضع العالم ككل في اعتبارها، موضحا ان هدف بلاده، هو تحقيق التحديث ليس التطوير الذاتي دون مراعاة الآخرين، ناهيك عن السعي وراء "الصين أولا"، بل هو إتاحة المزيد من الفرص التنموية الجديدة لدول العالم بما فيها مصر، في الوقت الذي تحقق فيه التنمية الذاتية.

وتابع، عضو اللجنه المركزية كلامه قائلا، "في السنوات الأخيرة وتحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل مصر على تطبيق رؤية مصر 2030" ومبادرة "حياة كريمة" واستراتيجية "مصر" الرقمية" و"الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 واطلقت الحوار الوطني في الأونة الأخيرة بشكل رسمي، وتخطي خطوات جديدة ومتستمرة في طريق استكشاف التحديث بشكل مستقل".



ولفت إلى أن الصين ومصر كلاهما دول حضارية قديمة ودول نامية كبيرة، فهما أخوان يشاركان في السراء والضراء و وشريكان يقومان بالتعاون المبني على المنفعة المتبادلة، وكما يمثل كلاها قوة حية