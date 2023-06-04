سكان شارع نهرو للمسئولين: ارحمونا من سائقي الدرجات البخارية هيموتونا

أرسل القارئ عصام ناصر استغاثة خدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من وجود مجموعة من قائدي الدرجات البخارية يقومون ببعض الحركات البهلوانية واستخدام أجهزة تصدر فرقعة شديدة تشبه أصوات الانفجارات.

وقال عصام ناصر في شكواه: نعاني نحن سكان شارع نهرو بمصر الجديدة من وجود بعض الشباب غير المسئول الذين يمتلكون درجات بخارية قاموا بتركيب اجهزة علي خروج العادم من شأنها اصدار فرقعات تضاهي أصوات فرقعات المتفجرات تماما والمرور بها في منطقة شارع نهرو يوميًا في منتصف الليل وبسرعة هائلة مما يسبب ازعاجا وهلعًا لسكان الشارع والمنطقة المحيطة ودون مراعاة للمرضي او الطلبة كما ان قيادتهم للدراجات بها روعنة شديدة وحركات بهلوانية مما يشكل خطرًا علي الماره.

واضاف أن هذا يعد مخالفًا لقوانين المرور بدءًا من تركيب أجهزة غير مثبتة في التراخيص الاصلية او القيادة بسرعة جنونية او القيام بحركات بهلوانية خطيرة او ركوب اكثر من شخصين علي الدراجة متسائلا: أليست كل هذه مخالفات تستوجب التحرك السريع لضبط المخالفين.

وناشد المسؤولين اتخاذ الاجراءات اللازمة لردع هولاء الشباب المخالف.

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