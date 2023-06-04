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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع نهرو للمسئولين: ارحمونا من سائقي الدرجات البخارية هيموتونا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ عصام ناصر استغاثة خدمة بين الناس بموقع صدى البلد يتضرر فيها من وجود مجموعة من قائدي الدرجات البخارية يقومون ببعض الحركات البهلوانية واستخدام أجهزة تصدر فرقعة شديدة تشبه أصوات الانفجارات.

وقال عصام ناصر في شكواه: نعاني نحن سكان شارع نهرو بمصر الجديدة من وجود بعض الشباب غير المسئول الذين يمتلكون درجات بخارية قاموا بتركيب اجهزة علي  خروج العادم من شأنها اصدار فرقعات تضاهي أصوات فرقعات المتفجرات  تماما  والمرور بها في منطقة شارع نهرو يوميًا في منتصف الليل وبسرعة هائلة مما يسبب ازعاجا وهلعًا لسكان الشارع والمنطقة المحيطة  ودون مراعاة للمرضي او الطلبة كما ان  قيادتهم للدراجات بها روعنة شديدة وحركات بهلوانية مما يشكل خطرًا علي الماره.

واضاف أن هذا يعد مخالفًا لقوانين المرور بدءًا من تركيب أجهزة غير مثبتة في التراخيص الاصلية او القيادة بسرعة جنونية او القيام بحركات بهلوانية خطيرة او ركوب اكثر من شخصين علي الدراجة متسائلا: أليست كل هذه مخالفات تستوجب التحرك السريع لضبط المخالفين.

وناشد المسؤولين اتخاذ الاجراءات اللازمة لردع هولاء الشباب المخالف.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

اتخاذ الإجراءات اللازمة أصوات الانفجارات الإجراءات اللازمة القيادة بسرعة جنونية المتفجرات تركيب أجهزة درجات نارية لقوانين المرور مخالفات

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