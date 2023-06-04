تفاصيل الحالة الصحية للبابا تواضروس بعد تعرضه لوعكة شديدة

طمأن القمص موسي ابراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجميع علي الحالة الصحية للبابا تواضروس، مؤكدا أن الحالة بسيطة والعلاج يتم داخل مصر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" ومع الإعلامية عزة مصطفي، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:" الفحوصات الطبية التي أجريت للبابا تواضروس كشفت عن إصابته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

وتمنى المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سرعة الشفاء وكامل الصحة البابا تواضروس الثاني.